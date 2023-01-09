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الإثنين، 09-01-2023 04:47 م

الجامعة الهاشمية توقع 5 مذكرات تفاهم مع جامعات عراقية

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الوكيل الاخباري- وقعت الجامعة الهاشمية 5 مذكرات تفاهم وتعاون مع جامعات الموصل، وصلاح الدين، والحمدانية، وتيشك، وكلية النور الجامعية.

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والتقى رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون خلال زيارته للعراق، برؤساء جامعات الموصل الدكتور قصي الأحمدي، وصلاح الدين الدكتور كمران أمين، والحمدانية الدكتور عقيل الأعرجي، وتيشك الدولية الدكتور عبد الصمد أحمد، وعميد كلية النور الجامعية الدكتور ياسين الحجّار.


وقال الدكتور الزبون في بيان صحفي عن الجامعة الهاشمية، اليوم الاثنين، إن مذكرات التفاهم التي وقعت شملت إقامة البرامج المشتركة في مختلف الدرجات والتخصصات، وإعداد البحوث العلمية المشتركة، وتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية والبحثية والتقنية، والاشتراك في مناقشة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراة، وتبادل الزيارات إضافة إلى قضاء إجازات التفرغ العلمي في الجامعات المتعاونة، وعقد المؤتمرات العلمية المشتركة.


وأضاف أنه بحث إمكانية توفير منح لخريجي الجامعة الهاشمية لإكمال دراساتهم العليا في الجامعات الشريكة، خاصة التي تقدم برامج متميزة في الماجستير والدكتوراه، وإمكانية استقطاب طلبة من إقليم كردستان العراق لدراسة اللغة العربية للناطقين بغيرها، إذ تضم الهاشمية مختبرات متقدمة في اللغات وتوفر خبرات وكفاءات متميزة في هذا المجال.


وأكد رؤساء الجامعات العراقية، من جهتهم، أهمية التعاون مع الجامعة الهاشمية التي تمتلك رؤى وطموحات عالمية في مجال البحث العلمي والتعليم الجامعي، والتعاون العلمي الدولي الواسع.

 

 




 

 


 

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