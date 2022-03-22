الجبيهة وصويلح: إجراءات تنظيمية تسهل عمليات الاقتراع على الناخبين

الوكيل الاخباري - أجمع ناخبون وناخبات في منطقتي الجبيهة وصويلح، على سهولة الإجراءات التنظيمية التي مكنتهم من اتمام عمليات الاقتراع في مراكزهم المعتمدة دون أية معيقات.



وعبر ناخبون وناخبات في المنطقة، خلال حديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحهم للخدمات التي وجدوها، والتي ساهمت في تذليل أية عقبات أمامهم، مشيدين بدور الهيئة المستقلة للانتخاب في التحضير للمناسبة وتأهيل كوادر بشرية من أجل ضمان سير العملية الانتخابية بيسر وسهولة.

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