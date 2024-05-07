لا أردنيين بين الضحايا والمفقودين بفيضانات البرازيل

الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة بضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية ريو جراندي البرازيلية، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات، بالإضافة إلى فقدان ونزوح آخرين.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة مع البرازيل الصديقة في هذا المصاب الأليم، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمفقودين.



كما أكد السفير القضاة عدم وجود مواطنين أردنيين بين الضحايا أو المفقودين.

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