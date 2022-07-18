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الإثنين، 18-07-2022 09:39 م

الجرائم الإلكترونية تحذر من جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني

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الوكيل الاخباري - قال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام الرائد محمود المغايرة إن الوحدة حذرت غير مرة من الروابط الوهمية .

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الاثنين، أوضح أن تلك الروابط الوهمية تدعي تقديم قروض أو مساعدات مالية أو ربح جوائز أو تأشيرات سفر، وغيرها .

ولفت النظر إلى أن الروابط الوهمية تقود إلى صفحات معدة لإدخال البيانات الشخصية، وأحيانا تكون شبيهة في تصميمها بالصفحات الرسمية لمواقع المؤسسات .

ونوه بأن الصفحات الوهمية تسرق البيانات الشخصية، ومن ثم تقوم باستخدامها في الانتحال والابتزاز وغيرها من الجرائم الإلكترونية . 

وقد تطلب هذه الصفحات تسجيل المعلومات البنكية وطلب كودات ورموز تفعيل لتصل إلى الهاتف الخلوي ومن ثم إجراء تحويلات مالية وعمليات شراء إلكترونية من خلال الحساب البنكي العائد للضحية ، وفق المغايرة .

وتحدث عن أن الصفحات الوهمية قد تستخدم لسرقة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الحصول على رموز التفعيل الذي يصل إلى الضحية على هاتفه المحمول، ومن ثم استخدام المحتوى من صور ومحادثات وغيرها في ارتكاب جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني .

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