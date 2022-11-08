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الثلاثاء، 08-11-2022 08:53 م

الجغبير رئيساً لغرفة صناعة الأردن

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الوكيل الاخباري - انتخب مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن، في اجتماعه الذي عقد مساء الثلاثاء، بحضور جميع الاعضاء الفائزين بانتخابات الغرفة من القطاعات الصناعية وممثلي الغرف المحلية، المهندس فتحي الجغبير رئيسا لمجلس ادارة الغرفة، كما تم انتخاب كل من السيد هاني أبو حسان، والسيد محمد الجيطان نواباً للرئيس.

كما قرر المجلس انتخاب المهندس أحمد البس امينا للسر، والسيد أحمد الخضري أمينا للصندوق، والدكتور فادي الأطرش نائبا لأمين سر المجلس، والسيد طاهر خالد نائبا لأمين صندوق الغرفة.

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