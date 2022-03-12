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السبت، 12-03-2022 12:58 م

الجمارك تحبط تهريب 228 كغ حبوب مخدرة

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الوكيل الإخباري - تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر و بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات من إحباط تهريب ضبطيتين نوعيتين من الحبوب المخدرة تم العثور عليها أثناء التفتيش الدقيق لشاحنتين قادمتين من دولة عربية مجاورة.

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وقالت دائرة الجمارك، السبت، إنه "تم الاشتباه بالشاحنة الأولى والمحملة برولات (مواسير بلاستيكية) حيث تم إخضاعها إلى جهاز الفحص بالأشعة وتم خلالها ضبط (148) كغم من حبوب الكبتاجون المخدرة ويقدر عددها (888000) ألف حبة".


وأضافت "كما تم تفتيش الشاحنة الأخرى وتم العثور على ما يقارب (80) كغم وبواقع (480) ألف حبة مخدرة تم ضبطها داخل مخابئ سرية داخل جسم الشاحنة".


"تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالكمية المضبوطة وتسليمها لإدارة مكافحة المخدرات فرع جابر والتحفظ على الشاحنات والسائقين لحين استكمال إجراءات التحقيق"، وفق الدائرة.



 




 

 


 

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