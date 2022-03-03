الأمن يكشف 4 جرائم قتل ويضبط نحو 900 تاجراً ومروجاً للمخدرات ويحرر أكثر من 4 آلاف مخالفة قطع إشارة ضوئية

الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية الأمن العام الإحصاءات الجرمية والخدمية والجهد المبذول لمختلف وحداتها وتشكيلاتها خلال شهر شباط / 2022.

وجاءت المحاور التي تعاملت معها مديرية الأمن العام كالتالي: اضافة اعلان





1.المحور الجرمي:

تعاملت مديريات الشرطة والمراكز الأمنية وإدارة البحث الجنائي والأمن الوقائي خلال شهر شباط /2022 مع 439 قضية جنائية وبلغت نسبة اكتشاف الجرائم الواقعة على الأشخاص 100% ، كما وتم التعامل مع 1098 قضية جنحوية، منها 1030 جريمة واقعة على الأموال أُحيلت معظمها للقضاء بنسب اكتشاف 86% .



كان ابرز تلك القضايا التعامل مع 4 قضايا قتل اكتشفت جميعها ، و 69 قضية للشروع بالقتل والإيذاء البليغ وجميعها مكتشفة و 255 قضية سرقة جنائية و 525 قضية سرقة جنحوية و 178 قضية احتيال و 40 قضية سرقة سيارات.



2. مكافحة المخدرات: ما زالت إدارة مكافحة المخدرات مستمرة في حملاتها لملاحقة وضبط اشكال التعامل كافة مع المواد المخدرة خاصة فيما يتعلق بالاتجار والترويج الداخلي والتهريب حيث تم التعامل خلال شهر شباط مع

1580 قضية منها 476 قضية ترويج واتجار القي القبض خلالها على 895 مروجاً وتاجراً إضافة الى 2197 شخصاً بقضايا التعاطي منهم 176 شخصاً غير اردني.



وضُبطت خلال تلك القضايا كميات كبيرة من السموم المخدرة وعلى النحو التالي:



15 مليوناً و 462 الف حبة مخدرة وحشيش مخدر 2951 كغم ، حشيش صناعي 1.5 كغم ، 1.3 كغم من مادة الكريستال المخدرة.



وكان للقوات المسلحة الأردنية الدور الأكبر في ضبط كميات كبيرة من تلك المواد من خلال جهودهم على مدار الساعة في التصدي للمهربين عبر الحدود.



فيما تعاملت دوريات النجدة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة ومناطق البادية مع 8859 ضبطاً لقضايا مختلفة اثناء أدائها للواجب.



3. الدفاع المدني:

استجابت مديرية الدفاع المدني عبر مديرياتها وأقسامها في مختلف مناطق المملكة خلال شهر شباط /2022 ل 39579 حادثاً منها 36205 حالات اسعاف و 882 حادث إطفاء و2492 حالة انقاذ، كما وتعاملت مع نقل 3544 حالة لمرضى الكلى، وغطت كوادر المديرية 228 نشاطا اجتماعيا ورياضيا في مختلف محافظات المملكة تحسبا لأي طارئ اثناء انعقادها.



وفيما يتعلق بعمليات التطهير البيولوجي لمواجهة فيروس كورونا فقد نفذت الفرق المتخصصة 62 عملية تطهير لمؤسسات ومنشآت ، و 17285 تطهيراً لآليات خاصة على المعابر الحدودية.



4. قوات الدرك:

ونفذت قوات الدرك خلال شهر شباط 2445 واجباً في مختلف محافظات المملكة، وساندت قوات الدرك كافة وحدات وتشكيلات الامن العام خلال واجباتهم المختلفة، وتنوعت تلك الواجبات بين العملياتي والاجتماعي والإنساني.



5. المحور المروري:

إدارة السير تعاملت مع 708 حوادث مرورية نتج عنها إصابات بشرية واضرار مادية، ومن خلال حملاتها على المخالفات الخطرة ضبطت 4085 مخالفة لقطع الإشارة الضوئية حمراء و 1996 مخالفة لسرعات زائدة و2026 مخالفة للمسير بعكس اتجاه السير.



فيما حررت إدارة الدوريات الخارجية 42744 مخالفة مرورية وضبطت قضيتين جمركيتين وضبطت 46 مركبة مطلوبة ومسروقة.



فيما بلغ مجموع ما أنجزته إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مختلف اقسامها ومحطات الفحص المتنقل 132,933 معاملة مختلفة (تجديد ترخيص المركبات، تسجيل المركبات، فحص السواقين، تطوير الرخص، تجديد الرخص وغيرها).



وتعمل الإدارة لاستكمال منظومة الفحص من داخل مركبتك حيث سيباشر العمل بمحطات جديدة خلال هذه الشهر.



6. محور العمليات:

تلقت مديرية العمليات والسيطرة 166517 اتصالاً عبر هاتف الطوارئ الموحد 911 وتم التعامل معها جميعها.



7. محور الإدارات التخصصية:



-إدارة حماية الاسرة والاحداث: تعاملت مع 2573 قضية مرتبطة باختصاصاتها الاسرية وجنوح الاحداث وجرى التعامل معها وفق الأصول المتبعة، حيث تمكن قسم التسوية من تسوية 202 من القضايا والشكاوى دون اللجوء لمتابعة الشكاوى وبما يحقق المصلحة الفضلى للمرأة والطفل والحدث.



- وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية

استقبلت الوحدة خلال شهر شباط 1206 شكاوى تقدم بها مواطنون ومعظم تلك الشكاوى بقضايا (السب والشتم والتحقير والتشهير والابتزاز).



- إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل تستقبل 88675 زيارة لذوي النزلاء خلال شهر شباط و3843 زيارة لمحامين، مع اعلان نتائج الثانوية العامة التكميلية فقد اجتاز امتحان الثانوية العامة 22 نزيلا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.



* الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة:

حيث تعاملت الإدارة مع 2775 مخالفة وقضية بيئية جرى اتخاذ الإجراءات القانونية خلالها، فيما قدمت الإدارة خدماتها للسياح ومرتادي الأماكن السياحية وتعاملت مع 129018 الف زائر و 16 وفداً.



*التنفيذ القضائي: حيث نفذت الإدارة خلال شهر شباط 13188 طلبا قضائيا سواء لأشخاص مطلوبين او تعاميم او طلبات الاخلاء والحجز.



** إدارة الإقامة والحدود: تعاملت الإدارة من خلال كافة المعابر الحدودية والمطارات مع 277594 مسافراً قادماً للمملكة و 267817 مسافراً مغادراً للمملكة وتعاملت مع 12400 معاملة إقامة سنوية و 2687 معاملة إقامة مؤقتة.



** إدارة امن الجسور تعاملت الإدارة مع 42094 مسافراً قادماً و 39772 مسافراً مغادراً.



**إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية

الى جانب نشاطاتها الإعلامية والتوعوية التي تقوم بها على مدار الساعة من خلال إذاعة الامن العام و التواصل المباشر مع مختلف وسائل الاعلام ونشر الاخبار والرد على الاستفسارات الصحفية فقد نفذت الشرطة المجتمع 227 مبادرة ونشاطاً مجتمعياً في مختلف محافظات المملكة وبالتعاون والشراكة مع المواطنين والمؤسسات الاهلية والمجتمعية.



** النشاطات الرياضية

احرز رياضيو مديرية الامن العام إنجازات رياضية مميزة من خلال مشاركتهم في بطولات ومنافسات رياضية خلال شهر شباط /2022 ، حيث حقق نشامى فريق الامن العام للجودو (7 ذهبيات ، 9 فضيات ، 4 برونزيات) في بطولة المملكة المفتوحة، فيما واصل نشامى الامن العام ظهورهم المميز برفقة المنتخبات الوطنية بإحراز لاعبي فريق الامن العام للتايكوندو (زيد الحلواني و جوليانا الصادق) ميداليتين ذهبيتين في بطولة كأس العرب في دولة الامارات العربية، وميداليتين ذهبيتين في بطولة الفجيرة الدولية ضمن بعثة المنتخب الوطني المشارك في البطولتين.



