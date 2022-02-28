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الإثنين، 28-02-2022 11:10 ص

الأشغال المؤقتة 3 سنوات و4 أشهر لمروج مخدرات

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الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، قرارا بالإجماع يقضي بوضع مروج مواد مخدرة بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات و4 أشهر، وغرامة مالية 3500 دينار.

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وعقدت الجلسة العلنية، برئاسة المقدم القاضي العسكري عامر الهلسة وعضوية الرائد القاضي العسكري ثامر القطيفان والرائد القاضي العسكري عمر البطوش.


وتتلخص وقائع القضية كما خلصت اليها المحكمة وقنعت بها، ان المتهم بدأ حديثا بترويج مادة الكريستال على متعاطيها في مدينة عمّان وعلى إثر ذلك فقد قام بترويجها على ضابط مكافحة مخدرات دون معرفته بأنه ضابط مخدرات؛ بعد أن تم الاتفاق على المكان والزمان المحددين وعلى إثر ذلك تم القاء القبض عليه.


يشار إلى أن القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة هو الاول تطبيقا لاحكام تعديلات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والتي اصبحت سارية المفعول اعتبارا من 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بحيث شددت العقوبات على موزعي ومروجي المواد المخدرة.


 




 

 


 

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