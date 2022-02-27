هام من "الائتمان العسكري" للعاملين والمتقاعدين في الجيش والأجهزة الأمنية

الوكيل الإخباري - أعلن صندوق الإئتمان العسكري عن إطلاق موقع إلكتروني خاص ببرنامج "العروض التجارية والخدمية" تحت مظلة رفاق السلاح الذي تم إطلاقه في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى تحت مسمى "رفاق السلاح Refaqalselah.jo" .

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ويهدف الموقع إلى تمكين العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وجميع الأجهزة الأمنية من الحصول على جميع المعلومات التي تخص العروض والخصومات في مختلف القطاعات التجارية، التعليمية، الصحية، السياحية، والطاقة.



وأوضح الصندوق أنه سيتم تحديث البيانات باستمرار بمجرد توقيع الإتفاقيات مع القطاعات المختلفة من القطاع الخاص.

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