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السبت، 03-06-2023 01:41 م

الجمعية الخيرية الشركسية تحتفل بمناسبة زفاف ولي العهد

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الوكيل الإخباري - بحضور سمو الأميرة سناء عاصم وسمو الأميرة صالحة بنت عاصم، احتفلت الجمعية الخيرية الشركسية وأبناء المجتمع الشركسي، مساء امس الجمعة، في مقر الجمعية، بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين.

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وعبر رئيس الجمعية اللواء المتقاعد محمد حميد دغجوقة في كلمة ألقاها في الاحتفال، باسمه وباسم الجمعية وفروعها وباسم العشائر الشركسية في الأردن، عن اجمل وأطيب الأمنيات والتهاني لسمو ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين بمناسبة الزفاف المبارك.


وتضمنت كلمة اللواء المتقاعد دغجوقة عددا من أبيات الشعر التي تتغنى بسمو ولي العهد.


وفي الاحتفال، تم تقديم عرض فيديو على شاشة كبيرة استعرض في مقاطع بصرية مراحل من مولد وطفولة ونشأة سمو ولي العهد ومن حفل الزفاف وعقد القران.


كما اشتمل الاحتفال الذي قدمه الإعلامي إبراهيم جيكات، على قصيدة باللغة العربية بعنوان "اهازيج على مقام الروح" ألقتها الشابة ياسمين أومار، فيما قدمت الشابتان نبس شواش ورحمة اسحاقات أغنية من الفلكلور الشركسي تتحدث عن العروس وصفاتها الجمالية، كما غنت الشابة لارا أومار أغنية "الله يا هالوطن" للفنانة زين عوض.


 




 

 


 

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