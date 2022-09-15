الجمعية الفلكية الأردنية تعلق على التوقيت الصيفي الموحد

الوكيل الإخباري - قال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي، إن التوقيت الصيفي الموحد قد يعطي فرصة لزيادة الاستثمار في ساعات النهار ويؤدي إلى زيادة الإنتاج حسب بعض الدراسات الغربية وإن كانت متباينة وهناك خصوصية لكل دولة ومنطقة، كما أن بعض الدول قامت بإلغاء التوقيت الشتوي بشكل كامل في المنطقة والعالم.

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وأوضح السكجي اليوم الاربعاء في بيان وصل "الوكيل الاخباري" أن التوقيت الصيفي له نواحي إيجابية منها زيادة عدد ساعات النهار وزيادة الإنتاج والعمل أما النواحي السلبية الذهاب إلى الأعمال والدوام وخاصة الطلبة قبل شروق الشمس.



ونوه أن موعد شروق وغروب الشمس في الشتاء وخاصة يوم الانقلاب الشتوي 21 ديسمبر 2022 سوف تشرق الشمس الساعة 7:30 صباحا وتغرب 5:35 مساء حسب التوقيت الصيفي الثابت.

