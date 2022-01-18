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الثلاثاء، 18-01-2022 07:09 م

الجيش يحبط محاولة تهريب وفرار المتسللين إلى العمق السوري

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الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية المختصة ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت ظهر اليوم الثلاثاء، على واجهتها محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى فرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم، وستضرب بيد من حديد مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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