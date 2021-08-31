الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري – أسماء

الوكيل الاخباري– أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف وافراد المبينة أسماءهم خلال الرابط الالكتروني التالي قد استحقوا الحصول على القرض من صناديق الإسكان العسكري.

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https://www.jaf.mil.jo/Announcement.aspx?NewsId=8451&fbclid=IwAR1Uh6pCN-UIkfCktKfEbznvsBL3hUbY0M0RU1STn-0Ut4KTV_1unah_F84#.YS3gBo7XKM8



ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1/9/2021 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري الخاص بالأفراد (سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان بنك القاهرة عمان).