الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

اكتشاف سلالة كورونا جديدة شديدة التحور في نيوزلندا

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري – أسماء

توقع تشغيل 133 حافلة جديدة لباص عمّان بحلول الربع الثاني من 2022

برنامج الوكيل من الساعة الـ7 حتى الـ10 صباحا اعتبارا من الأربعاء

انخفاض أسعار النفط عالميا

الاوبئة توضح حول احتمالية العودة إلى الحظر

ولي العهد :أوصانا النبي الحبيب بالأم

جريمة مروعة.. ضابط في القوات السورية يفجر طبيبا

ممثل الصناعات التموينيّة: القطاع قادر على تلبية احتياجات السوق

الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوطات جديدة

الثلاثاء، 31-08-2021 11:18 ص

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري – أسماء

82021293132400945139


الوكيل الاخباري– أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف وافراد المبينة أسماءهم خلال الرابط الالكتروني التالي قد استحقوا الحصول على القرض من صناديق الإسكان العسكري.

اضافة اعلان

 

https://www.jaf.mil.jo/Announcement.aspx?NewsId=8451&fbclid=IwAR1Uh6pCN-UIkfCktKfEbznvsBL3hUbY0M0RU1STn-0Ut4KTV_1unah_F84#.YS3gBo7XKM8

ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1/9/2021 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري الخاص بالأفراد (سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان بنك القاهرة عمان).

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة المياه

5 شركات مؤهلة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

612dda128bdfb

توقع تشغيل 133 حافلة جديدة لباص عمّان بحلول الربع الثاني من 2022

8202118171756400203400

الاوبئة توضح حول احتمالية العودة إلى الحظر

و

ولي العهد :أوصانا النبي الحبيب بالأم

غرفة صناعة الاردن

ممثل الصناعات التموينيّة: القطاع قادر على تلبية احتياجات السوق

جامعة

رفع الطاقة الاستيعابية لجامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار متعلقة
الجيش 3

احباط محاولة تسلل وتهريب من سوريا إلى الأردن

8202122221914185109633

سلاح الجو: انتهاء التسجيل بتجنيد مرشحي الطيران 28 آب

8202112205751539508275

رئيس هيئة الأركان يؤكد أهمية الدور الروسي في تحقيق الاستقرار في الجنوب السوري

w

الحنيطي يلتقي رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الروسية

8202118171756400203400

القبض على متسلل من سوريا إلى الأردن

w

14 طنا مساعدات طبية اردنية الى لبنان