الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري – أسماء

الوكيل الاخباري– أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية بأن الضباط وضباط الصف وافراد المبينة أسماءهم خلال الرابط الالكتروني التالي قد استحقوا الحصول على القرض من صناديق الإسكان العسكري.
https://www.jaf.mil.jo/Announcement.aspx?NewsId=8451&fbclid=IwAR1Uh6pCN-UIkfCktKfEbznvsBL3hUbY0M0RU1STn-0Ut4KTV_1unah_F84#.YS3gBo7XKM8
ودعت الضباط المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة مديرية الإسكان والأشغال العسكرية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 1/9/2021 للحصول على القرض والضباط وضباط الصف والأفراد المستفيدين من صندوق الإسكان العسكري الخاص بالأفراد (سيتم تحويل قيمة قرض الإسكان بنك القاهرة عمان).
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة