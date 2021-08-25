الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

رئيس هيئة الأركان يؤكد أهمية الدور الروسي في تحقيق الاستقرار في الجنوب السوري

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الأربعاء، 25-08-2021 10:19 م

رئيس هيئة الأركان يؤكد أهمية الدور الروسي في تحقيق الاستقرار في الجنوب السوري

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، الثلاثاء، في مقر قيادة الجيش الروسي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية ونائب وزير الدفاع الأول الجنرال فاليري غيروسيموف.

وأكد اللواء الركن الحنيطي عمق العلاقات الأردنية الروسية والتي جاءت نتيجة المساعي الدولية التي يقوم بها جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني في تعزيز أواصر التعاون مع البلدان الصديقة وعلى مختلف المستويات، مؤكداً أهمية الدور الروسي في تحقيق الاستقرار في سوريا خاصة في الجنوب السوري.

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الى أهمية هذا اللقاء الذي عُقد لبحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق في مجال التدريب العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

من جهته بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية مدى التعاون المشترك مع القوات المسلحة الأردنية وتبادل الخبرات العسكرية، من خلال الصناعات الدفاعية والدورات والنشاطات المختلفة والتي يتم تبادلها باستمرار ما بين الجيشين لتعزيز الجهود المشتركة على مختلف الأصعدة.

وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة في الجيشين الأردني والروسي.

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