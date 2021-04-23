الجمعة 23-04-2021
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الجمعة، 23-04-2021 05:50 م

بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية

الجيش ينتشر على مداخل ومخارج المملكة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - انتشرت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الخميس، على مداخل محافظات ومدن المملكة ومخارجها، وفعّلت نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

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وتهدف عملية الانتشار في ظل تطور الوضع الوبائي في المملكة وزيادة أعداد المصابين بالفيروس، وتزامناً مع القرارات الحكومية المتعلقة بالوضع الوبائي في المملكة، إلى ضمان تقّيد المواطنين بتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا، وبشكل يحفظ صحة وأمن الوطن والمواطن.


يشار إلى أن قرار الحظر الشامل لهذا الأسبوع بدأ الساعة 7 من مساء الخميس، وحتى 6  من صباح  السبت.

 

 




 

 


 

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