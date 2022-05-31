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الحاج توفيق: حالة ركود غير مسبوقة بالأسواق

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الثلاثاء، 31-05-2022 03:43 م

الحاج توفيق: حالة ركود غير مسبوقة بالأسواق

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الحركة الشرائية في الأسواق المحلية تمر الآن بحالة ركود كبير.

وبيّن الحاج توفيق لـ " الوكيل الإخباري" أن حالة الركود جاءت بعد عيد الفطر، موضحاً أن بعض التجار يلجأون للإعلان عن عروض وتنزيلات بأسعار أقل من أسعار التكلفة.

وأوضح أن توقعات الأسواق تشير إلى استمرار حالة الركود حتى فترة ما بعد عيد الأضحى، مؤكداً على أن السلوك الاستهلاكي للمواطنين خلال عيد الاضحى يتجه نحو شراء الأضاحي.

وأكد على أن الاسعار العالمية للمواد الغذائية وارتفاعها بشكل مستمر ما زالت تلقي بظلالها على الأردن بالرغم من وجود عدة مصادر للإستيراد.

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