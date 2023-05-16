الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية كبيرة.. هذه عقوبة الاعتداء على المياه في الأردن

الوكيل الإخباري

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- نص قانون سلطة المياه على عقوبات الاعتداء على مصادر وخطوط المياه في الأردن.وحدد القانون عقوبة الحبس من 1-5 سنوات وغرامة مالية من 2000-7000 دينار على كل من ارتكب هذه المخالفات:- الاعتداء على خطوط المياه الناقلة الرئيسية- الاعتداء على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ ومعالجة المياه- إحداث تلوث في مصادر المياهوعقوبة الحبس من 1-3 سنوات وغرامة مالية 5000 دينار كحد أدنى بحق كل من ارتكب المخالفات التالية:- الاعتداء على مشاريع المياه والصرف الصحي- الاعتداء على مصادر المياه- إلحاق التلف بالإنشاءات والآليات والأجهزة والمواد أو تعطيلهاكما حدد القانون عقوبة الحبس من 4 أشهر - 2 سنة والغرامة من 1000-3000 دينار لكل من ارتكب هذه المخالفات:- بيع المياه أو هبتها أو استعمالها أو استغلالها بطريقة تخالف القانون- التصرف بمصادر المياه ومشاريع الصرف الصحي بما في ذلك الإضرار بالمصادر ومشاريع المياه والصرف الصحي- استعمال شبكات الصرف الصحي بطريقة مخالفة لأحكام القانون- الربط على شبكات المياه والصرف الصحي دون الحصول على موافقة أصولية وتسديد الرسوم المستحقةودعت وزارة المياه والري المواطنين إلى الإبلاغ عن أي اعتداء على مصادر المياه، مبينة أنه سيتم التعامل بالشكوى بسرية تامة وذلك عبر الرقم (065600180).