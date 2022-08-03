الحزن يخيم على مواقع التواصل اثر وفاة الشابان الزعبي والشريدة

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي اثر وفاة الشابان عبدالرحمن عمر الزعبي، وقصي أحمد محمود الشريدة.



ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" أن الشابان من مرتبات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وتوفاهم الله إثر حادث سير أثناء تأديتهما الواجب الرسمي.



وتداول رواد مواقع التواصل صور الشابان، مستذكرين سيرتهم الطيبة خلال حياتهم.



وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الحادثة سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.



ونقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أمس الثلاثاء تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الزعبي بوفاة الملازم أول المهندس عبدالرحمن عمر الزعبي، وإلى عشيرة الشريدة بوفاة الرقيب أول قصي أحمد محمود الشريدة.

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