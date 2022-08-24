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الأربعاء، 24-08-2022 11:00 ص

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب محمد في عمان

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الوكيل الاخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب محمد بلال السعيد في العاصمة عمان.اضافة اعلان


ووفق مقربون لـ "الوكيل الاخباري" إن الشاب تعرض لحادث سير بين مركبتين برفقة أحد اقاربه على طريق المطار أدى إلى وفاته.

وأضافوا أن العائلة أصيبت بصدمة ، بعد وفاة الشاب الذي كان محبوباً بين اهله وأصدقاؤه، حيث عرف عنه أنه صاحب خلق ودين ويحافظ على صلاته بالمسجد.

وتوفي محمد عن عمر يناهز (24 )عاما ، الأمر الذي أدى إلى استعطاف شعبي حيال ذلك.

وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب الذي توفاه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الشاب المتوفي بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرته الطيبة خلال حياته.

 




 

 


 

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