"الحسين التقنيّة" تنظم مؤتمر "مسارات مسرّعة لمستقبل التعلّم والعمل"

الوكيل الإخباري- نظمت جامعة الحسين التقنيّة "مؤتمر HTUX 2033: مسارات مسرّعة لمستقبل التعلّم والعمل" لإطلاق ثلاث مبادرات لمنصّة HTUX.ORG، التي تعد منصّة التعلّم الرقميّة العربيّة الأولى من نوعها، وطورها مركز التعلّم الرقمي في الجامعة.

اضافة اعلان



وتضمّن المؤتمر جلسة نقاشيّة في مجال مستقبل التعلّم والعمل، شارك خلالها وزيرا التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس مجلس أمناء مؤسّسة وليّ العهد المهندس غسّان نقل، ورئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي.



وجاء الإعلان عن المبادرات في إطار مساهمة منصّة HTUX.ORG بتقديم مسارات مسرّعة لمستقبل التعلّم والعمل، كان أوّلها تقديم 4 آلاف فرصة "نمو" مجانيّة للشباب من خريجي وطلبة السنة النهائية في الجامعات الأردنيّة؛ لإحداث نمو وتغيير إيجابي في مساراتهم الوظيفية من خلال مسارات تعلّم مسرّعة مدتها لا تزيد على 6 أشهر.



ومبادرة نمو هي إحدى مبادرات مؤسّسة عبد الله الغرير، أطلقت نهاية العام الماضي في الأردن وتونس ولبنان، وتنفذ في الأردن من قبل منصّة HTUX.ORG وبالشراكة مع مؤسّسة عبد الله الغرير ومؤسّسة وليّ العهد.



كما جرى الإعلان عن تقديم 3 فرص مجانيّة لـ 100 مدرسة أردنية لحصول 300 طالب على دورة هندسة الروبوتات من خلال المنصّة، وتأهيل مدارسهم للمشاركة ببطولة تحدّي روبوتات السومو الوطنية التي تقام سنوياً في جامعة الحسين التقنية.



والإعلان عن آلية انضمام المدارس الأردنية لمبادرة تتيح لجميع طلابها في المرحلة الثانويّة من الانضمام لمسار المنصّة المسّرع لتعلّم البرمجة بلغة بايثون،

واستخدامها على منصة ريبليت "Python Power-Up: Mastering Coding with Replit's Magic"، وعلى فرصة حصول 20 طالبًا ممن يتقدّم منهم لاختبارات جامعة الحسين التقنيّة لتحديد المستوى في أساسيات البرمجة والحوسبة على قبول لمقعد دراسي في الجامعة.



بدوره، قال الحنطي إن هذه المنصّة تمثّل نقلة نوعيّة في مستقبل التعلّم، وتجسّد التزام الجامعة بتوفير فرص تعلّميّة مبتكرة مرنة وسهلة الوصول للشباب العربي، وتجهّزهم وتزوّدهم بالمهارات الأساسيّة لسوق العمل التنافسي.

وشدد على أن تقديم المسارات بمزج اللغة العربيّة المحكيّة (اللهجة البيضاء) مع الإبقاء على المصطلحات باللغة الإنجليزيّة، يزيل العوائق أمام العديد من الشباب العرب، ويسهّل الوصول ويعزّز الشمولية، ويلبّي الاحتياجات التعلّميّة والوظيفية للشباب العربي.



وقدّم مدير مركز التعلّم الرقمي رامي الكرمي، عرضا تقديميا عن منصّة HTUX.ORG التي تعد منصة تعلّم رقمية رائدة تقدّم مسارات تعليمية مسرّعة ومبتكرة مدّتها ستة أشهر بهدف تمكين وتوظيف الشباب العربي، وإحداث تحوّل جذري في المشهد التعليمي.

