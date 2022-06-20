الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

1000 فرصة عمل اضافية على منصة التشغيل الوطنية

رؤية التحديث الاقتصادي تكشف تحديات قطاع الطاقة

المركزي: ارتفاع حجم السيولة المحلية 2.8 %

الحرية لأحمد مناصرة تتصدر تويتر بعد تدهور صحته

المستشفيات الخاصة تنفي رفع أسعار خدماتها

أسعار الذهب محليا اليوم الاثنين

113.5 مليون دولار لتمويل عمليات برنامج الأغذية العالمي في الأردن لنهاية العام

مساعٍ أردنية لعلاقات شراكة اقتصادية جديدة مع السعودية

ضبط حدث يقود مركبة بسرعة 135 كلم على طريق إربد الدائري

الإثنين، 20-06-2022 09:20 ص

الحشرة القرمزية تلحق خسائر بمزارعي الصبار في إربد

image (70)


الوكيل الإخباري - شكا مزارعو الصبار في محافظة إربد من استمرار تعرض زراعاتهم لآفة "الحشرة القرمزية" للسنة الثانية على التوالي، وفقدان أعداد كبيرة من الأشجار؛ مما أدى إلى الحاق خسائر بالمزارعين، خاصة من يعتمد على بيع ثمارها.

اضافة اعلان


وأشار المزارع سامح بني عيسى من بلدة تبنة إلى أن "الحشرة القرمزية تنتقل للأشجار بسرعة، ما يؤدي إلى موت الشجرة على الفور؛ لتصبح ثمرة الصبار غير صالحة للاستهلاك".


المزارع محمد بني ياسين، من البلدة ذاتها، طالب الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه الآفة التي باتت تهدد مساحات كبيرة من مزارع الصبار في المحافظة.


واتفق المزارعان، على أن "هذا الأمر سيؤدي إلى انهيار قطاع الصبار وتوقف زراعته" مشيرين إلى أنه "ولغاية اليوم لم يتم تأمين أي علاج فعال للحشرة".


وأكدا أن "ثمار الصبار تعد مصدر دخل لأسر عديدة في المحافظة، وبالأخص في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المزارعون".


مدير زراعة إربد عبد الحافظ أبو عرابي، قال إنه "لا يوجد في المديرية حتى اللحظة علاج فعال للقضاء على الحشرة بشكل نهائي"، مشيرا إلى أن المديرية أرسلت عينات لمختبرات الوزارة لتحديد النوع الأنسب للتعامل مع الحشرة والتخلص منها بشكل جذري".


وأضاف أنه "من الممكن استخدام أي نوع من المبيدات الحشرية للتخفيف من انتشار الحشرة القرمزية بين الأشجار، إضافة إلى العمل على تقليم أفرع الأشجار المصابة بشكل مستمر حتى لا تنتشر إلى بقية أجزاء الشجرة وخسارتها بشكل كامل".


وأوضح أبو عرابي أن "مصدر الحشرة خارج الأردن، وسجلت حالات الإصابة فيها فقط في محافظة إربد"، مضيفا أن "انتشارها بدأ بالانحسار مقارنة بالسنوات السابقة بحسب شكاوى تقدم بها المزارعون، إضافة إلى جولات تجريها المديرية".


وأكد أن المديرية "ستجري حملات رش على مختلف مناطق المحافظة للتخفيف على المزارعين من انتشار الآفة والتقليل من خسائر التي يتكبدونها"، مشيرا إلى أن "في إربد قرابة 500 دونم من زراعات الصبار التي يعتمد عليها المزارعون في دخلهم كل موسم".

 

المملكة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020211783958129308719

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

6202216104153700122542

1000 فرصة عمل اضافية على منصة التشغيل الوطنية

164080

إتلاف طن من الأغذية منتهية الصلاحية في معان

5f53b9a7800a7

المستشفيات الخاصة تنفي رفع أسعار خدماتها

AN_19a7cimage_story

113.5 مليون دولار لتمويل عمليات برنامج الأغذية العالمي في الأردن لنهاية العام

شرطة سير (3)

ضبط حدث يقود مركبة بسرعة 135 كلم على طريق إربد الدائري

أخبار متعلقة
82851580_2731022680285079_444548528388177920_n

جامعة العلوم والتكنولوجيا تطلق اسم عرار على أحد مدرجاتها

0

وزير الثقافة القطري يشيد بالعلاقات الأردنية القطرية

49717431_340944213406846_8360921146161364992_n

الرمثا: ملتقى طيف للنقد الأدبي يختتم فعالياته

FlaTZaE0xA4w4JzclBDjQdUfy7OwDBc9DSIKxihw

39.3 الف وفاة سُجلت في المملكة خلال 2021 وعمّان الاعلى

image (54)

ورشة لعرض نتائج مشروع إدارة الحوادث المرورية في إربد

image (51)

ندوة حوارية في إربد بعنوان "عرار.. الشاعر الإنسان"