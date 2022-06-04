39.3 الف وفاة سُجلت في المملكة خلال 2021 وعمّان الاعلى

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت الأرقام الرسمية أنه بلغ مجموع الوفيات الكلية التي سُجلت في الأردن خلال العام الماضي ( 39,333) منها ( 22675)ذكر و ( 16658) انثى.

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وأوضحت الأرقام، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، والتي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن العاصمة عمّان سجلت أعلى عدد مسجل بالوفيات خلال العام الماضي ليبلغ ( 19125) وفاة بين الذكور والإناث.



وأشارت إلى أن عدد الوفيات الذكور في عمّان وصل إلى (11076) وعدد الوفيات من الإناث وصل إلى ( 8049).



وجاءت محافظة إربد في المرتبة الثانية بعدد وفيات وصل إلى ( 6782) سُجل منها للذكور ( 3760) وللإناث ( 3022).



وجاءت الزرقاء في الترتيب الثالث، لتُسجل ( 4457) وفاة، منها (2565) وفاة بين الذكور، و ( 1892 ) وفاة بين الإناث.