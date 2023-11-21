الحكومة: إجراءات "تحوطية" تشمل ملفات الطاقة والمياه

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء، ناصر الشريدة، إن جهود الحكومة مستمرة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة بشأن ملفي الطاقة والمياه، ووضعت إجراءات "تحوطية، على إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأضاف الشريدة، في تصريحات صحفية: "ليس سرًا على أحد أن الحكومة منذ اللحظة الأولى، وهي تضع كل الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الأزمة وتداعياتها، وهنالك العديد من المخاطر المرتبطة بهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني".

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وأكد أن طول الأزمة أو دخول لاعبين إقليميين جدد في الأزمة، قد يزيد من حجم الأثر، إلا أننا اليوم ندرك أهمية تبني سياسات تحوطية خاصة في موضوع المياه والطاقة، والسلع الأساسية"، مشددًا أن الحكومة بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.



ونوه إلى إدراك الحكومة للآثار التي ستترتب لهذه الأزمة على عدة قطاعات وأهمها السياحة.

