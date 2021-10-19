الحكومة : الإغلاقات خيارات لا نحب اللجوء إليها

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي ان الوضع الوبائي في الأردن مستقر بحذر، مشيرا الى وجود ارتفاع ملحوظ باصابات كورونا.



ولفت البلبيسي إلى أن نسبة الفحوصات الايجابية اليوم مطمئنة في الوقت الذي تم فيه الانفتاح الكبير بالأردن.



واكد البلبيسي انه لا تراجع عن القرارات الحكومية التخفيفية ولا اغلاقات قادمة ولا تعليم عن بعد.



بدوره قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة غازي شركس اننا : "حريصون على إبقاء التعليم الوجاهي سواء المدرسي أو الجامعي وخيارنا الإبقاء عليه والعودة للتعليم عن بعد مرتبطة ببروتوكول صحي واضح ووضعنا الوبائي الحالي مقبول ونأمل أن لا نصل لمستويات سابقة في أعداد الإصابات و الإغلاقات خيارات لا نحب اللجوء إليها".

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