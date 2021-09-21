الثلاثاء 21-09-2021
الوكيل الاخباري

مجلس النواب الليبي يحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية

التربية : التعليم عن بُعد متاح لطلبة مرضى السرطان ونقص المناعة فقط

الحكومة السودانية تكشف عن الأطراف التي تقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة

الصحة: مطعوم الانفلونزا سيتوفر في الوزارة الشهر المقبل

مدرسة بلا معلم لغة عربية ووزارة التربية تتابع

مزارعون في مأدبا يطالبون بإنقاذ محاصيلهم الزراعية جراء نضوب مياه سد الوالة

العجز المالي للمملكة ينخفض بمقدار 729 مليون دينار لنهاية تموز الماضي

أول رد من مدير مستشفى البشير المستقيل على وزير الصحة

استثمارات العراق بالأردن تتخطى 13 مليار دينار

دودين لـ الوكيل : فحص كورونا سيكون غير مجاني قريبا ووداعا للإغلاقات

الثلاثاء، 21-09-2021 01:35 م

الصحة: مطعوم الانفلونزا سيتوفر في الوزارة الشهر المقبل

وزارة الصحة 2


الوكيل الإخباري - أكّد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أنّه من المعروف زيادة الأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء ومنها الأنفلونزا الموسمية.

اضافة اعلان


وأضاف البلبيسي، أنّ الكثير من أعراض الانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا تتشابه حتى يصعب التفريق بينها، لافتا إلى أنّ فصل الشتاء يشكل عبئا مزدوجا على وزارة الصحة.


ودعا إلى ضرورة إقبال المواطنين على المطعوم المضاد للإنفلونزا الموسمية وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.


وشدد على أنه لا يوجد أي تعارض ما بين اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع اللقاح الخاص بالإنفلونزا، داعيا إلى ضرورة عدم أخذ مطعوم كورونا ومطعوم الانفلونزا معا؛ إذ يتوجب ترك فاصل زمني يقدر بـ7 أيام إلى 14 يوما.


ونوه إلى أنّ مطعوم الانفلونزا سيتوفر في وزارة الصحة خلال الشهر المقبل مع الإشارة إلى أن الوزارة طلبت العام الحالي 80 ألف جرعة من المطعوم مع إمكانية طلب كميات أخرى.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
طلبة 5

التربية : التعليم عن بُعد متاح لطلبة مرضى السرطان ونقص المناعة فقط

مزاعين

مزارعون في مأدبا يطالبون بإنقاذ محاصيلهم الزراعية جراء نضوب مياه سد الوالة

مستشفى البشير الحكومي بمنطقة الاشرفية بالعاصمة عمان (ارشيفية)

أول رد من مدير مستشفى البشير المستقيل على وزير الصحة

main_image6149a7c15fdb5

استثمارات العراق بالأردن تتخطى 13 مليار دينار

411602_8_1632214387

حماية المستهلك تطالب مجلس النواب بتعديل قانون المساءلة الطبية

مممممممممممممممممممممممممم

الدكتور علي العبداللات مديرا لمستشفيات البشير رسميا

أخبار متعلقة
720212921567555052020

الصحة تحذر الأردنيين وتشدد على تطبيق أوامر الدفاع

لقاح

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

820211820153114606862

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

420209223020353671366

انخفاض إصابات كورونا النشطة في الأردن

1 (18)

الحكومة تكشف عن اجراءات بداية الشهر القادم

8202121115756998180711

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم