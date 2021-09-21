الصحة: مطعوم الانفلونزا سيتوفر في الوزارة الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - أكّد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أنّه من المعروف زيادة الأمراض التنفسية خلال فصل الشتاء ومنها الأنفلونزا الموسمية.

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وأضاف البلبيسي، أنّ الكثير من أعراض الانفلونزا الموسمية وفيروس كورونا تتشابه حتى يصعب التفريق بينها، لافتا إلى أنّ فصل الشتاء يشكل عبئا مزدوجا على وزارة الصحة.



ودعا إلى ضرورة إقبال المواطنين على المطعوم المضاد للإنفلونزا الموسمية وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وشدد على أنه لا يوجد أي تعارض ما بين اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع اللقاح الخاص بالإنفلونزا، داعيا إلى ضرورة عدم أخذ مطعوم كورونا ومطعوم الانفلونزا معا؛ إذ يتوجب ترك فاصل زمني يقدر بـ7 أيام إلى 14 يوما.



ونوه إلى أنّ مطعوم الانفلونزا سيتوفر في وزارة الصحة خلال الشهر المقبل مع الإشارة إلى أن الوزارة طلبت العام الحالي 80 ألف جرعة من المطعوم مع إمكانية طلب كميات أخرى.

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