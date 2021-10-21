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الخميس، 21-10-2021 09:52 ص

الحكومة: المواطن ليس بحاجة سند لدخول المنشآت

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الوكيل الاخباري- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ،الخميس، أن المواطن ليس بحاجة إلى التسجيل على تطبيق سند للدخول للمنشآت.

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واضاف الهناندة، إن المواطن باستطاعته إظهار أكثر من وثيقة للمفتشين الذين يقفون أمام المنشآت.

وتابع أنه باستطاعة المواطن إظهار صورة عن الشهادة الصحية وشهادة المطاعيم للمفتش عند بوابة المنشأة، من خلال "مسح الكود" او عن طريق إدخال رقم الهاتف وتاريخ الميلاد، او عن طريق الهوية الشخصية.

ودعا الهناندة مفتشي المنشآت لعدم طلب تسجيل الدخول لتطبيق سند، مبررا ذلك أن المواطن ليس بحاجة لتسجيل الدخول إلى التطبيق.

وأكد أن عدم اعتماد الشهادة الصحية المطبوعة سببه عدم وجود دليل يؤكد اذا ما كانت الشهادة مزورة.

 

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