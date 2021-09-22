الهناندة: إطلاق حزمة خدمات إلكترونية جديدة العام المُقبل

الوكيل الاخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، إن هناك حزمة خدمات إلكترونية جديدة، سيتم تفعيلها خلال العام المُقبل، تتضمن العديد من الخدمات أهمها "مستنداتي".



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، للحديث حول أعمال وإنجازات الوزارة.



وبين الهناندة أن "مستنداتي"، تشمل جميع المستندات التي تخص المواطن مثل؛ شهادة الولادة، وعدم المحكومية، وهي شهادات موثقة إلكترونياً للوصول إلى مؤسسات بلا ورق، والمعلومات الإلكترونية للمواطن مثل معلومات الضمان الاجتماعي.



وأشار إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا "شركاتي"، التي ستخدم قطاع المستثمرين، بالإضافة إلى التوقيع الإلكتروني من خلال وضع معلومات خاصة بالبطاقة الإلكترونية.



وذكر الوزير الهناندة أن مشروع التحول الرقمي، مدعوم من مجموعة مؤسسات مانحة أهمها "اليونسيف" والبنك الدولي، ويهدف إلى عمل سجل وطني موحد، يتم فيه تفعيل الهوية الرقمية.

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