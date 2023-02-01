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الأربعاء، 01-02-2023 04:24 م

الحكومة تتحدث عن دراسة حول إمكانية استحداث مطار جديد

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الوكيل الإخباري - قال وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، ان هناك دراسـة حول إمكانية استحداث مطـار جديـد رديف لمطار الملكة علياء الدولي نتيجة زيادة الطلب على النقل الجوي.اضافة اعلان


وقال أبو السمن خلال اجتماع مع لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان الأربعاء، إن مخرجات الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل لعام 2023-2027 المتوقعة تتمثل بتأهيل البنية التحتية للجانب الجـوي لتحقيق متطلبات ترخيص مطار عمان المدني / ماركا واستثماره وتطـوير وتأهيله.

وأضاف أن إنشـاء شـبكة السكك الحديدية الوطنيـة كمشروع استراتيجي، واستحداث نظام نقل ذكي شمولي ووطني يساهم فـي تطـوير خـدمات النقـل العـام، وخفض حوادث الإصابات المباشرة وعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 20 %.

 




 

 


 

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