الخميس 24-12-2020
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الخميس، 24-12-2020 12:07 م

الحكومة تحدد موعد رفع الحظر الجمعة

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الوكيل الإخباري-  أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة عن فترة رفع الحظر يوم غد، لأداء صلاة الجمعة من الساعة 11.25 ولغاية الساعة 12:25 ظهرا ، وسيكون الذهاب للمسجد سيراً على الاقدام فقط.

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وشدد الخلايلة في بيان اليوم الخميس، على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتعلقة من لبس الكمامة والتباعد الجسدي وإحضار سجادة خاصة للصلاة.


يشار إلى ان أمر الدفاع رقم 19 فوض وزير الأوقاف بالصلاحيات الإجرائية بهذا الخصوص، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا.


 




 

 


 

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