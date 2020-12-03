الأوقاف تحدد توقيت رفع الحظر غدا

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، إن فترة رفع الحظر لغايات آداء صلاة الجمعة سيبدأ من الساعة 11.15 ولغاية الساعة 12.15 ظهرا، بحيث يكون الذهاب للمسجد سيراً على الاقدام فقط .

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وشدّد الخلايلة اليوم الخميس، في بيان وصل "الوكيل الإخباري"، على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة المتعلقة بالتباعد الجسدي وإحضار سجادة الصلاة وارتداء الكمامة.



يشار، إلى ان أمر الدفاع رقم 19 فوّض وزير الأوقاف بالصلاحيات الإجرائية في هذا الشأن والتي تأتي حفاظـا على صحة وسلامة المواطنين.

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