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الحكومة تدرس إعادة صياغة الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية في الأردن

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الخميس، 17-02-2022 10:14 م

الحكومة تدرس إعادة صياغة الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية في الأردن

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، عن إجراء دراسة متأنية مرتبطة بإعادة صياغة الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية.

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وقال إن الحكومة ستستمرّ بتثبيت أسعار المشتقّات النفطيّة للشهرين الحالي والمقبل، رغم "الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا".


وارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثاني من شهر شباط/ فبراير الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول، وفق نشرة أسبوعية تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية لأسعار المشتقات النفطية عالميا.


وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 97.1 دولارا للبرميل مقابل 94.1 دولارا المسجّل في الأسبوع الأول.

 




 

 


 

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