الأربعاء 29-12-2021
الوكيل الاخباري

افتتاح أعرض نفق في الأردن - صور

الحكومة ترصد اكثر من 16 مليون دينار نفقات لمجلس النواب - ارقام

هام من التعليم العالي لطلبة الجامعات

أكثر من 29 ألف طالب يقدمون امتحان التربية الإسلامية التكميلي غدا

حالة عدم استقرار جوي تشتد الجمعة

الخرابشة: نعمل على تطوير قطاع الكهرباء في الممكلة

الصحة تحذر الأردنيين

وفيات الأربعاء 29-12-2021

صرف الدفعة السادسة من تكافل 3 خلال يومين

اصابة بحادث تصادم على الصحراوي

الأربعاء، 29-12-2021 10:56 ص

الحكومة ترصد اكثر من 16 مليون دينار نفقات لمجلس النواب - ارقام

0e2cc32f-d83d-41e5-8a6b-857fab6e1976


الوكيل الإخباري - بينت الأرقام الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، أنه تم رصد مبلغ 16 مليونا 359 الف دينار مخصصات للنفقات الجارية لمجلس النواب.

اضافة اعلان


وكشفت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" ان اجمالي النفقات التي خصصت لمجلس الأمة تذهب لمجلس النواب بنسبة 67.3%.


واوضحت،  أنه خصص لمجلس الأعيان مبلغ 7 ملايين و 689 ألف دينار، بنسبة انفاق جاري وصلت الى 31.6%،، إلى جانب تخصيص ما نسبته 1.1% تذهب لنفقات الإدارة والخدمات المشتركة. 


وبلغت المخصصات الاجمالية لمجلس الامة 24 مليونا و 304 الاف دينار. 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
FHw32O7WUAkop0j

افتتاح أعرض نفق في الأردن - صور

0L5A1485 - Copy

قطر تعيد الأردن إلى القائمة الحمراء للسفر اعتبارا من السبت المقبل

18324962961578167304

زراعة عجلون تحذر من خطورة تشكل الصقيع

1453033488130

نفوق 120 رأس غنم دهسا في معان

M63A1569

هام من التعليم العالي لطلبة الجامعات

M63A8869

أكثر من 29 ألف طالب يقدمون امتحان التربية الإسلامية التكميلي غدا

أخبار متعلقة
iStock_000016004829Large-pr2 (1)

تراجع معدل البطالة في الأردن إلى 23.2%

Screenshot_30

"النواب" يحول وزير المياه السابق إلى مكافحة الفساد بسبب "التعيينات"

1606150077785-e1617910065609 (1)

الملك يلتقي رؤساء اللجان النيابية اليوم الأحد

1220216122817776810739

إعلان النوايا … النواب أمام فرصة "الثقة" والشارع يراقب الإختبار الأصعب

EzlGQbQWQAQVMGC-scaled

الملك يلتقي الدغمي وأعضاء المجلس الدائم

1eaaaca6-8083-43b5-83bd-a5437699a672

الدغمي: نرفض التدخل الخارجي في شؤون سوريا