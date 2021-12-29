الحكومة ترصد اكثر من 16 مليون دينار نفقات لمجلس النواب - ارقام

الوكيل الإخباري - بينت الأرقام الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022، أنه تم رصد مبلغ 16 مليونا 359 الف دينار مخصصات للنفقات الجارية لمجلس النواب.

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وكشفت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" ان اجمالي النفقات التي خصصت لمجلس الأمة تذهب لمجلس النواب بنسبة 67.3%.



واوضحت، أنه خصص لمجلس الأعيان مبلغ 7 ملايين و 689 ألف دينار، بنسبة انفاق جاري وصلت الى 31.6%،، إلى جانب تخصيص ما نسبته 1.1% تذهب لنفقات الإدارة والخدمات المشتركة.



وبلغت المخصصات الاجمالية لمجلس الامة 24 مليونا و 304 الاف دينار.

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