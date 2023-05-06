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السبت، 06-05-2023 10:50 ص

الحكومة ترفع أسعار الطحين الموحد 3.7 دينار للطن ولا تغيير على سعر الخبز

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الوكيل الإخباري - رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أسعار بيع الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، بمقدار 3.7 دينار للطن اعتبارا من بداية الشهر الحالي، دون أن يكون هناك أي تأثير على سعر الخبز بموجب قرار مجلس الوزراء المتضمن تثبيت أسعار الخبز حتى 31/12/2023.


ووفقا ليومية الغد، بينت لائحة الأسعار الجديدة الصادرة عن الوزارة، أنه أصبح سعر طن الطحين الموحد للشهر الحالي يباع بـ163 دينارا بدلا 159.3 دينار .

ويأتي رفع أسعار الطحين الموحد بعد تخفيض أسعار الديزل للشهر الحالي، ضمن معادلة كلف الإنتاج التي يتم إعادة النظر بها بداية كل شهر.

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وجاء تعديل أسعار الطحين بناء على تفويض من قبل مجلس الوزراء لوزير الصناعة والتجارة والتموين بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج، وذلك بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء المتضمن تخفيض سعر طن الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير شريطة تعديل أسعار الطحين عند تعديل أسعار المحروقات أو متغيرات أخرى.

وتقوم وزارة الصناعة، بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين إذ يتم تخفيض أسعار الطحين في حال ارتفاع أسعار الديزل، فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة.

 




 

 


 

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