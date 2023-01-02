الحكومة: تعديلات الضمان الاجتماعي لن تؤثر على أموال المؤسسة

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن تعديلات الضمان الجديدة لن تؤثر على أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. اضافة اعلان





وقال الشمالي، اليوم الاثنين، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، إن تخفيض نسب الاشتراكات بالضمان لن تؤثر على الوضع المالي للضمان.



وأضاف أن تخفيض نسب الاشتراكات جاءت بهدف تشجيع أصحاب العمل بالقطاع الخاص على تشغيل الأردنيين في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 22% بسبب تداعيات جائحة كورونا.



وأشار الشمالي إلى أن التعديلات جاءت بهدف تنظيم الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ45 في حين يكون تقاعد منتسبي المؤسسة العسكرية الآن بين سن 39-41.



وحول إضافة سنة على اشتراكات الضمان للمتقاعدين العسكريين، أوضح أنها جاءت كمكرمة ملكية وتم عكسها بالتعديلات الجديدة لكن من كان على رأس عمله بتاريخ 2020/6/10.



وبيّن أنه تم منح مزايا إضافية للإناث المؤمن عليهن، لافتا إلى أن القانون النافذ لا يتيح للأنثى المطلقة أو المنفصلة الاستفادة من راتب الأب أو الشقيق المتوفى في حين أتاحت التعديلات ذلك وهو جاء تحت بند الحماية الاجتماعية.



وتابع أنه تم تعديل النص القانوني للاستفادة من إجازة الأمومة بحيث تصبح 6 اشتراكات بدلا من 8 اشتراكات متواصلة.

