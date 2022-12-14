الأربعاء 14-12-2022
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الأربعاء، 14-12-2022 08:26 م

الحكومة تقرر تثبيت سعر الكاز خلال فصل الشتاء

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الوكيل الاخبار - مجدي الباطية - أكدت اللجنة النيابية المشتركة والفريق الوزاري بعد العديد من الاجتماعات والمشاورات بشأن الأوضاع الراهنة، أولوية التماسك الوطني والحفاظ على الأمن والاستقرار وتغليب المصلحة العامة.

واطلع المجتمعون على قرار الحكومة نهاية الشهر الماضي بتثبيت سعر الكاز خلال فصل الشتاء وأنه لن يجري رفع أسعاره حتى إذا ارتفعت أسعاره عالمياً، إضافة إلى عكس أي انخفاض على أسعار المشتقات النفطية في حال استمرار انخفاضها بالوتيرة الحالية عالمياً على جميع المشتقات النفطية.

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