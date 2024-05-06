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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 06-05-2024 06:22 ص

الأرصاد: انخفاض كبير على درجات الحرارة اليوم

مطر4


الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة مرافقة لامتداد منخفض جوي، حيث تنخفض درجات الحرارة لتسجل دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة وغائم جزئي إلى غائم احيانا وفق الارصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية ان المملكة ستشهد اليوم الاثنين هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحيانا في شمال المملكة ولفترة قصيرة ويصحبها الرعد، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً ومثيرة للغبار في مناطق البادية.


نوهت أن أقل درجة حرارة تسجلها المملكة اليوم 6 درجات مئوية في مرتفعات الشراه وأعلى درجة 33 درجة مئوية في العقبة.  


وأضافت أن الطقس ليلا غائم جزئي، وبارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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