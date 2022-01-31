الإثنين 31-01-2022
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الإثنين، 31-01-2022 06:36 م

الحكومة تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا بالاردن اليوم

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 الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، ان سبب ارتفاع إصابات كورونا هو ارتفاع الفحوصات ، حيث تم اليوم اجراء عدد قياسي من الفحوصات بأكثر من 56 الف فحص مخبري.

وبين في تصريحات لتلفزيون المملكة ، ان الأردن سجل في  14/11/2020 ، نفس نسبة الفحوصات الإيجابية التي سجلت اليوم  ، لكن عدد الفحوصات في ذلك اليوم كان 16 الف فحصا.

وبين البلبيسي : نتعامل مع متحور سريع ، فاوميكرون اسرع بـ 5 مرات من المتحور البريطاني الذي سيطر في الموجة الأولى.

وبين انه على الرغم من الارتفاع الكبير في الإصابات الا ان نسب الادخال المستشفيات قليلة ، فاليوم لدينا 900 حالة في المستشفيات مقارنة بـ 899 حالة يوم امس، بزيادة حالة واحدة فقط.
 

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