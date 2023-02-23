الخميس 23-02-2023
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الخميس، 23-02-2023 04:21 م

الحكومة تكشف سبب عدم ربط محافظات الجنوب بخط مياه الديسي

مياه الديسي ستصل الى محافظة الطفيلة العام المقبل -(أرشيفية)


الوكيل الإخباري - ردت وزارة المياه والري على سؤال نيابي حول سبب عدم ربط شبكات مياه الجنوب (معان، الطفيلة، الكرك) بخط مياه الديسي الذي يمر من هذه المحافظات إلى العاصمة عمان.

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وقالت الوزارة في ردها على سؤال النائب أحمد القطاونة، إنه حسب اتفاقية مشروع جر مياه الديسي فإن كمية المياه التي يتم ضخها سنويا إلى العاصمة عمان تبلغ 100 مليون م3 ومن هذه الكمية يتم ضخ 7-10 مليون م3 إلى محافظات الشمال.

 

وأضافت أن العاصمة عمان ومحافظات الشمال تعاني حاليا من عجز مائي كبير وعليه فإن تقليل حصة محافظة العاصمة من مياه الديسي لتزويد محافظات الجنوب من مياه الديسي سوف يزيد من العجز المائي للعاصمة ومحافظات الشمال.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم حاليا العمل على دراسات من أجل تحسين الواقع المائي في محافظات الجنوب كما أن هناك العديد من المشاريع التي تم إنجازها ويتم العمل عليها لتحسين الواقع المائي في الكرك ومحافظات الجنوب.

 

وبينت أن خط مياه الديسي يغطي معظم مناطق العاصمة عمان.


 

 

 




 

 


 

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