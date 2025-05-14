الأربعاء 2025-05-14 08:08 ص
 

فصل للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوب المملكة الأسبوع القادم - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 14-05-2025 07:38 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن انقطاعات مبرمجة للتيار الكهربائي ستشمل عدة مناطق في جنوب المملكة خلال الأسبوع القادم، وذلك لأغراض صيانة الشبكات وتركيب محطات تحويل جديدة تهدف لتحسين جودة الخدمة واستقرار الشبكة.اضافة اعلان


وستتم عملية فصل التيار الكهربائي يوم الاثنين 19/5/2025 من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساءً في محافظة معان، حيث سيشمل الفصل المناطق التالية:

منطقة بسطة
منطقة الأمير راشد
آبار مياه القاع
منطقة بئر أبو دنة
مكب نفايات إيل

كما سيتم في اليوم نفسه، فصل التيار في منطقة وادي عربة / العقبة عن المشتركين في منطقة الريشة من الساعة 9:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا، وذلك لتركيب محطة تحويل جديدة في المنطقة.

تشهد منطقة قريقرة وفينان / العقبة فصلًا للتيار الكهربائي يوم الأربعاء 21/5/2025 في نفس التوقيت من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 4:00 عصرًا، أيضاً بهدف تركيب محطة تحويل جديدة.


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