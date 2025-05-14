فصل للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة جنوب المملكة الأسبوع القادم - أسماء

وستتم عملية فصل التيار الكهربائي يوم الاثنين 19/5/2025 من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 4:00 مساءً في محافظة معان، حيث سيشمل الفصل المناطق التالية:
منطقة بسطة
منطقة الأمير راشد
آبار مياه القاع
منطقة بئر أبو دنة
مكب نفايات إيل
كما سيتم في اليوم نفسه، فصل التيار في منطقة وادي عربة / العقبة عن المشتركين في منطقة الريشة من الساعة 9:00 صباحًا حتى 4:00 عصرًا، وذلك لتركيب محطة تحويل جديدة في المنطقة.
تشهد منطقة قريقرة وفينان / العقبة فصلًا للتيار الكهربائي يوم الأربعاء 21/5/2025 في نفس التوقيت من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 4:00 عصرًا، أيضاً بهدف تركيب محطة تحويل جديدة.
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