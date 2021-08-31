الحكومة : تلقي المطاعيم يزيد من نسبة المناعة المجتمعية

الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة م . صخر دودين انه لا رجعة عن الغاء كل اشكال الحظر الشامل والجزئي ، وكذلك لا تراجع عن العودة للتعليم الوجاهي للجامعات والمدارس ورياض الأطفال سيما مع وصول نسبة متلقي المطعوم في قطاع التعليم لـ 90 % مع تنزيل الفئة العمرية لـ 12 عام للطلبة الذين يريدون تلقي المطاعيم وهناك اقبال كبير على ذلك .



وبين أن نسبة الفحوصات الايجابية وصلت لـ 5% مقارنة مع 10% في العام الماضي ، اضافة الى أن 3 مليون و450 ألف تلقوا الجرعة الأولى و مليونين و 895 ألف تلقوا الجرعتين و 800 ألف ممن اصيبوا بالفيروس تعافوا .



وشدد دودين على أهمية تلقي المطاعيم لانها تزيد من نسبة المناعة المجتمعية ، سيما وأن العديد من دول العالم لا زالت تعاني من خيوط الجائحة , داعيا المواطنين والمقيمين على أرض المملكة الى الإقبال على مراكز التطعيم في كل محافظات المملكة ، لافتا أنه ليس مطلوب من المواطن سوى التسجيل على المنصة مع توفير كل الطرق التي تمكنه من تلقيه .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة