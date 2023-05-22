الإثنين 22-05-2023
الوكيل الاخباري

الجيش يننقذ 26 سائحاً فرنسياً في خليج العقبة

تربية جرش تطلق فعاليات الدليل السياحي الواعد

تخريج 35 ممرضاً ببرنامج الدبلوم المهني بالرعاية الصحية الأولية

بدء المؤتمر الأردني الدولي في الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات

مشهد يخطف القلوب .. طبيب كويتي ينقذ حياة طفلة أردنية - فيديو

الحكومة تنشر أبرز ما تحقق ضمن محرك الاستثمار في الثلث الأول العام الحالي

اختتام فعاليات مهرجان الرويشد الثقافي

دارة المثقفين لمنتدى مغناة إربد تنظم أمسية شعرية

وزير الزراعة يتفقد مديرية زراعة العاصمة

14 شاحنة أردنية محملة بالمواد الإغاثية إلى سوريا

الإثنين، 22-05-2023 08:36 م

الحكومة تنشر أبرز ما تحقق ضمن محرك الاستثمار في الثلث الأول العام الحالي

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - نشرت رئاسة الوزراء، أبرز ما تحقق ضمن محرّك الاستثمار في الثلث الأول من عام 2023، بحسب البرنامج التنفيذي الرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023- 2025، تم إقرار السياسة الاستثماريّة العامة في المملكة.

- ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي في الربع الأول بسنة نو بلغت 39 بالمئة عن الربع الأول من عام 2019.

- إقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام (2023 - 2026)

- تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة: 

- إعداد دليل الترخيص للأنشطة الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال في الأردن

- إقرار نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والتعليمات المنبثقة عنه بما فيها تعليمات الصناديق الاستثمارية

- إقرار السياسة الاستثمارية العامة في الأردن

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في وقت سابق اعلن أن إقرار الحكومة لبرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي (أولويَّات 2023 – 2025م)، يأتي التزاماً منها بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثَّاني بمساراته الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.

ويتضمن البرنامج التَّنفيذي إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاماً إلكترونياً لمتابعة الإنجاز.

وأكَّد الخصاونة في حينها، أهميَّة رؤية التَّحديث الاقتصادي بوصفها مشروعاً وطنيَّاً كبيراً يتضمَّن مستهدفات عمليَّة وواقعيَّة من شأنها أن تشكِّل خارطة طريق للاقتصاد الوطني على مدى السَّنوات العشر المقبلة، وسيتمُّ تنفيذها وفق منهجيَّة متدرِّجة وموزَّعة على المراحل التي نصَّت عليها الرُّؤية.

وأشار إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وثيقة حيَّة ومرنة، تتكامل مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، وتمَّ إعدادها وفق نهج تشاركي من خلال أربع لجان وزاريَّة و 22 فريق عمل، وبالتشاور مع القطاع الخاص.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202318225855761539433

الجيش يننقذ 26 سائحاً فرنسياً في خليج العقبة

f

تربية جرش تطلق فعاليات الدليل السياحي الواعد

ee

تخريج 35 ممرضاً ببرنامج الدبلوم المهني بالرعاية الصحية الأولية

e

بدء المؤتمر الأردني الدولي في الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات

www

مشهد يخطف القلوب .. طبيب كويتي ينقذ حياة طفلة أردنية - فيديو

w

اختتام فعاليات مهرجان الرويشد الثقافي

أخبار متعلقة
محروقات

الشوبكي : تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسب كبيرة الشهر المقبل

2202328132833760613222

وزير المالية: الحكومة وبعثة صندوق النقد توصلتا لاتفاق في المراجعة السادسة

WhatsApp Image 2023-05-17 at 12.50.42 PM

السقاف: الأردن يولي أهمية بالغة للاستثمار

e

الملك يطلع على سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي بالثلث الأول

WhatsApp Image 2023-05-16 at 2.02.21 PM

الهواري: ملتزمون ببناء أنظمة صحية منصفة تتضمن الخدمات النفسية

347267994_542408914725890_4797243838894397279_n

الخصاونة: نبذل كل جهدنا لتوفير فرص العمل وحل الفقر والبطالة