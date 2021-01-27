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الأربعاء، 27-01-2021 10:45 م

الحكومة توزع مساعدات على أسر اردنية

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الوكيل الاخباري - وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في العقبة اليوم الأربعاء ملابس شتوية واغطية قطنية على 468 أسرة عفيفة من ابناء مدينة العقبة والقرى التابعة لها ( لواء القويره، قضاء الديسه، وقضاء وادي عربه).
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وقال مدير المديرية محمد الطورة إن هذه المساعدات تأتي ضمن المساعدات التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية للمعوزين وتوزيع كسوة الشتاء استكمالاً للجهود التي انطلقت في عدد من محافظات المملكة مشيرا الى سعي الوزارة في التشبيك مع الجهات الداعمة لتأمين الأسر العفيفة بكافة احتياجاتهم المعيشية، والتخفيف عليهم من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا.

 




 

 


 

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