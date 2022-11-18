الجمعة 18-11-2022
الوكيل الاخباري

أمانة عمان تضيء جسر عبدون بألوان العلم المغربي

تحذير هام للأردنيين: عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة

محافظ البنك المركزي: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خفضت معدلات التضخم

كيف تشتري الذهب وتتأكد من نقائه.. وهل هو استثمار آمن؟

برميل برنت يهبط دون مستوى 87 دولارا

المحاسبة : رواتب كبيرة لموظفين من عدة جهات حكومية بلا دوام

هام لمستخدمي باص عمان لمسار مجمع الشمال - شفا بدران

ارتفاع ضحايا تفجير السليمانية إلى 15 قتيلا

الجفت (حطب الفقراء) وقود المواطنين خلال الشتاء في بلاد الزيتون

وزير سابق يدعو لإعادة صياغة دور المُدرس والطلبة والمناهج

الجمعة، 18-11-2022 04:48 م

الحكومة توقع مذكرة تفاهم للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي

azoulay


الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وجامعة الحسين التقنية، وشركة “كي بي دبليو” للاستثمار، مذكرة تفاهم لبناء مشروع للاستفادة من قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي في حل المشاكل الوطنية الملحة.

اضافة اعلان


جاء ذلك على هامش أعمال منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقدته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” يومي 16-17 الشهر الحالي.


وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، تتضمن الاتفاقية تنفيذ العديد من المشاريع المختارة من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، من خلال تطوير مفهوم صندوق البحث التنافسي الذي سيسمح للباحثين في جامعة الحسين التقنية بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالإضافة إلى تشغيل ما لا يقل عن مخيم تدريبي واحد كل عام حول الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات يختتم بإقامة تحدي هاكاثون، سعيا لجذب حلول مبتكرة لبعض المشاريع وبناء القدرات وتحفيز الاهتمام بالذكاء الاصطناعي في الأردن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1668795828631

أمانة عمان تضيء جسر عبدون بألوان العلم المغربي

image

تحذير هام للأردنيين: عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة

main_image637668de68d0a

المحاسبة : رواتب كبيرة لموظفين من عدة جهات حكومية بلا دوام

5f943ac4c35e4

عجلون: مطالب بتكثيف الرقابة على معاصر الزيتون

11202213104819764980370

هام لمستخدمي باص عمان لمسار مجمع الشمال - شفا بدران

pic_37409

الجفت (حطب الفقراء) وقود المواطنين خلال الشتاء في بلاد الزيتون

أخبار متعلقة
تتتد

الاقتصاد الرقمي توضح حول خلل التوقيت بالهواتف الذكية والأجهزة

image (8)

الكرك: المشهد شاهد تاريخي على أول غزوة إسلامية خارج الجزيرة العربية

10202217142826616014072

وزارة المياه توضح حول اصدار الفواتير شهرياً وطرق الدفع

1020221712140990189480

القطارنة: الحكومة تسعى لتطوير واقع بيئة الاستثمار

WhatsApp Image 2022-10-20 at 4.42.06 PM

القطارنة يوجه دعوة للشركات الكورية للاستثمار في الأردن

1666268690396

مذكرة تفاهم بين الاحصاءات العامة وجمعية البنوك