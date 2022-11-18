الحكومة توقع مذكرة تفاهم للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وجامعة الحسين التقنية، وشركة “كي بي دبليو” للاستثمار، مذكرة تفاهم لبناء مشروع للاستفادة من قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي في حل المشاكل الوطنية الملحة.

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جاء ذلك على هامش أعمال منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عقدته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” يومي 16-17 الشهر الحالي.



وبحسب بيان للوزارة اليوم الجمعة، تتضمن الاتفاقية تنفيذ العديد من المشاريع المختارة من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027، من خلال تطوير مفهوم صندوق البحث التنافسي الذي سيسمح للباحثين في جامعة الحسين التقنية بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالإضافة إلى تشغيل ما لا يقل عن مخيم تدريبي واحد كل عام حول الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات يختتم بإقامة تحدي هاكاثون، سعيا لجذب حلول مبتكرة لبعض المشاريع وبناء القدرات وتحفيز الاهتمام بالذكاء الاصطناعي في الأردن.

