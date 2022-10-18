الحكومة: خطة تنفيذية لوقف هدر الغذاء في المملكة

الوكيل الإخباري - كشف وزير الزراعة خالد الحنيفات عن إنشاء خطة تنفيذية هدفها وقف الهدر الغذائي بالتشارك مع المؤسسات الرسمية والمجتمعات المدنية والفعاليات الشعبية.

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وبين الحنيفات، في تصريحات اذاعية، اليوم الثلاثاء، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أول من نبّه إلى أزمة الأمن الغذائي في العالم، ما جعل الدولة الأردنية من أوائل الدول التي أعدت ونفذت استراتيجية وطنية للأمن الغذائي.



وأشار إلى أن 34% من الغذاء في الأردن يُهدر ويُستنزف، مشدداً على ضرورة إطلاق مبادرة لوقف هدر الغذاء في مختلف المناسبات.



وأكد ضرورة وقف الهدر غير المبرر في الغذاء بمناسباتنا، في ظل الموارد الشحيحة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.



وأوضح الحنيفات أن 34% من غذاء الأردنيين مهدور وبعض الأشخاص يبقون مديونين لسنوات بسبب المناسبات الاجتماعية.



وأشار إلى أن العالم يعاني من هدر الغذاء في ظل وجود 821 مليون جائع في العالم، بالتزامن مع هدر 950 مليون طن من الغذاء.

