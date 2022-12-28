الحكومة : سنطلق نظام لمتابعة الإنجاز في أولويات برنامج التحديث الاقتصادي

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تعد وثيقة مرنة سيتم مراجعتها بصورة دورية.



وأضافت طوقان، في مداخلة لها عبر التلفزيون الأردني، أنه سيتم خلال المرحلة القادمة إطلاق نظام لمتابعة الإنجاز في الأولويات كافة.



ولفتت إلى أنه الحكومة ستعلن عن تقارير سير العمل أولا بأول بشفافية مع التأكيد على أن البرنامج ينسجم مع أهداف التنمية الاستدامة ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية وخارطة الطريق لتحديث القطاع العام.



وبينت، أن المبادرات الناتجة عن الورشة الاقتصادية التي عقدت بداية العام الجاري تبلغ نحو 380 مبادرة، "تم الأخذ منها 183 مبادرة في البرنامج مقسمة على محركات النمو".



وأوضحت أن الرؤية تعتمد على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.



ونوهت إلى وجود مشاريع استراتيجية في الرؤية مثل مشروع الناقل الوطني.

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