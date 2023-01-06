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الجمعة، 06-01-2023 11:20 م

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه

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الوكيل الاخباري - أكد وزير المياه المهندس محمد النجار، عزم الحكومة دمج فواتير المياه بالكهرباء على غرار الدول الأخرى، مستقبلا.

وقال النجار، خلال استضافته على برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، "يأتي جابي واحد يقرأ فاتورة الكهرباء والمياه في آن واحد.. وبطلعلك فاتورة واحدة".

ولفت إلى أن المواطن سيصبح يدفع فاتورة واحدة بدلا من فاتورتين، "هذه الخطة لن تطبق هذا العام، ونحن نسير بموضوع فاتورة مياه شهرية، ومن ثم تصبح فاتورة موحدة للكهرباء والمياه".

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