الحكومة: ننظر بشكل جاد لتوصية عدم حبس المدين حتى نهاية العام

الوكيل الإخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول أن الحكومة تنظر بشكل جاد إلى توصية تمديد العمل بأمر الدفاع 28 والمتعلقة بعدم حبس المدين حتى نهاية عام 2022.

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وقال الشبول في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن أمر الدفاع 28 جرى تمديده في المرة الأولى حتى نهاية حزيران وأن هناك فترة زمنية كافية قبل حلول 30 حزيران المقبل.



وأضاف أن توصية تمديد أمر الدفاع عرضت على الحكومة لكنها لم تطرح بعد على الطاولة، لافتا إلى أن القرار سيتخذ في حينه وحسب ما يراه مجلس الوزراء مناسبا.



وأشار الشبول إلى أن جائحة كورونا ما زالت موجودة في العالم وأن أي تغييرات جديدة تطرأ على الوضع الوبائي قد تربك الحسابات وتدفعنا لمراجعة قراراتنا باستمرار لأن الأردن ليس منفصلا عن العالم.



يشار إلى أن مجلس الأعيان أوصى مؤخرا بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 وذلك في حال استمر العمل بقانون الدفاع.



وكان أمر الدفاع رقم 28 صدر في آذار 2021 حيث يعلق بموجبه حبس المدين ومنعه من السفر حتى نهاية العام الماضي، قبل تمديد العمل به حتى نهاية حزيران المقبل.

