الحكومة : هناك توجه لدعم الرواتب في القطاع الخاص

الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن تمكين القطاع الخاص وتطويره سيعمل على توفير فرص عمل كبيرة للأردنيين ، لافتا ان الحكومة عملت في هذا الصدد على تخفيض قيمة الاشتراكات في الضمان للمنتسبين الجدد لـ 13.5% على أن تعوض بعد 10 سنوات من عملهم بهدف التخفيف على المؤسسة والموظف .



وتابع دودين أن هناك توجه لدعم الرواتب في القطاع الخاص سيما بعد جائحة كورونا ، وهذا تحقق فعليا من خلال البرامج التي استحدثت كاستدامة وتضامن وتكافل ومساند وغيرها ، اضافة لتنمية وتطوير مهارات الخريجين في سوق العمل .



ونوه الى أن أمر الدفاع 6 يضمن حق العامل في القطاع الخاص ، سيما وأن ضريبة المبيعات كانت اعلى في الربع الأول من العام 2019 وهذا يعني العمل موجود ومستمر للأشخاص وهناك اتفاق .

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