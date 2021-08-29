وزير الاعلام : مؤشرات ايجابية ومبشرة تمكن الحكومة من اطلاق جهود التعافي

الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة مساء الأحد، برنامج أولوياتها الاقتصادية للأعوام 2021 - 2023.



وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين إن اعداد الأولويات يأتي ضمن تعامل الحكومة مع تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.



وأضاف أن الحكومة أطلقت حزمة تخفيفية اقتصادية في بداية شهر كانون الأوّل من العام الماضي، للتخفيف من التبعات الاقتصادية والمعيشية على الأفراد وبعض القطاعات المتضررة بقيمة 320 مليون دينار، ومع نهاية شهر آذار من العام الحالي، أطلقت الحكومة مجموعة من الإجراءات والقرارات التخفيفيّة والتحفيزيّة بقيمة إجماليّة وصلت إلى 448 مليون دينار بهدف تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين ومختلف القطاعات التي تضرّرت بفعل جائحة كورونا، وقد شملت ستّة محاور رئيسية، وفي شهر أيار الماضي أعلنت الحكومة خطة العبور للصيف الآمن وتنتهي الخطة بعودة عمل جميع القطاعات في أيلول المقبل وفق بروتوكولات آمنة.



وبين أن الحكومة ستواصل على امتداد الفترة المقبلة شرح البرنامج بالمزيد من التفصيل، من خلال الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، وصفحاتنا الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى لقاءات إعلامية للمسؤولين المعنيين بتنفيذ محاور البرنامج مع مختلف وسائل الإعلام.



ولفت إلى أن الأردن في وضع مطمئن نسبياً في ظل ثبات نسبة الايجابية بالفحوصات إلى ما دون 5% والقدرة الاستيعابية للمستشفيات، وهي مؤشرات ايجابية ومبشرة وتمكن الحكومة من اطلاق جهود التعافي.



وأشار إلى أن البرنامج يتضمن اصلاحات اقتصادية سريعة لتشجيع الصادرات وبعد مشاورات مع القطاعات الأكثر تماساً مع الاصلاحات وهو يمتاز بالواقعية وتوفر التمويل وامكانية قياس الأثر.

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