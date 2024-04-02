الحنيطي يزور كتيبة المدفعية/23 الملكية

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أمس الاثنين، كتيبة المدفعية/23 الملكية إحدى وحدات سلاح المدفعية الملكي.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة حول الواجبات وسير الأمور العملياتية واللوجستية والتدريبية والخطط المستقبلية لها.



وتأتي الزيارة انطلاقاً من حرص القيادة العامة للوقوف على جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الأردنية في مختلف المجالات.



ودوّن رئيس هيئة الأركان المشتركة كلمة في سجل الزوار.



وفي سياق متصل، شارك اللواء الركن الحنيطي يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، مرتبات كتيبة الحرس الملكي الآلية/3 احدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى مأدبة الإفطار.



وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور قائد المنطقة العسكرية الوسطى، على الجهود المبذولة من قبل جلالة القائد الأعلى الملك عبدالله الثاني والقوات المسلحة في مساندة الأشقاء في غزة واستمرار ارسال المساعدات الإنسانية والإغاثية على القطاع، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تؤديه الخدمات الطبية الملكية في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأخوة الفلسطينيين.



والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المبارك، مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والاحترافية التي يتمتع بها منتسبو الكتيبة.

